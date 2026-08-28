Анастасия Ракова пригласила москвичек на дни открытых дверей в трех новых центрах женского здоровья

В трех новых центрах женского здоровья Москвы пройдут дни открытых дверей. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.

Как отмечается, москвички смогут посетить три новых центра женского здоровья 5 и 6 сентября. Для них подготовлена разнообразная программа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Москва последовательно развивает сеть центров женского здоровья по новому стандарту акушерско-гинекологической помощи. В июне мы открыли 17-й по счету центр. Новый формат приходит на смену женским консультациям, интегрируется в структуру многопрофильных больниц и позволяет выстроить весь маршрут пациентки в одном медицинском пространстве. Перед началом работы учреждений мы проводим дни открытых дверей, которые уже стали доброй традицией. Такие мероприятия остаются востребованными: каждую экскурсию посещают более тысячи женщин. 5 и 6 сентября для москвичек откроют двери три новых центра — при больнице имени В.В. Вересаева, а также при больнице имени Ф.И. Иноземцева и Московском многопрофильном клиническом центре “Коммунарка”. Для нас это возможность рассказать о новом подходе к оказанию помощи, а для женщин — познакомиться с работой клиник, лично пообщаться со специалистами и получить ответы на важные вопросы о своем здоровье", — сообщила Анастасия Ракова.

Ранее сообщалось, что в Ховрине появился новый центр женского здоровья. Там можно пройти процедуры, которые раньше требовали госпитализации.