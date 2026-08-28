В Сеть выложили душераздирающие фото актера Алексея Янина перед смертью

Алексей Янин скончался 2 сентября 2023 года. В 2015 году медики чудом спасли актера после обширного инсульта, но повторный удар, случившийся через 8 лет, убил артиста.

Янин получил известность после выхода сериала "Клуб". Молодой, красивый и успешный актер был любимцем публики. В 2012 году он женился на певице Дарье Клюшниковой, у артистов родился сын.

Алексей работал без выходных, не отказывался от заработка, ведь хотел дать своей семье все самое лучшее. Из-за бесконечных съемок организм актера дал сбой. У Янина началась сильная головная боль, но артист думал, что все пройдет, надо просто немного полежать. Когда Алексея доставили в больницу, время уже было упущено.

Мать актера, Ольга Андреевна, в одном из интервью призналась, что если бы Алексею вовремя оказали помощь, то осложнений можно было бы избежать. Восемь лет женщина выхаживала сына, но так и не смогла поставить его на ноги. Последние годы жизни Янин провел в инвалидном кресле.

В день смерти звезды сериала "Клуб" в фан-паблике появились фотографии Алексея, сделанные незадолго до его ухода. На кадрах красавец-актер не похож на себя. Поклонники актера отмечают, что на фотографии больно смотреть, от печали в глазах Янина сжимается сердце.

"Какой он был красивый и как инсульт все изменил. Вечная память тебе, Леша"; "Душераздирающе, не могу смотреть"; "Мой любимы актер. Покойся с миром"; "Соболезную, хороший был актер, мне очень нравился", — пишут пользователи Сети.