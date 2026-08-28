Егор Бероев сияет от счастья рядом с молодой беременной женой

Стало известно, что молодая супруга актера Егора Бероева, балерина и актриса Анна Панкратова, ждет ребенка. Артист совершенно счастлив.

О том, что у семье 48-летнего актера грядет пополнение, общественность узнала, увидев фото и видео с премьеры фильма "Марик", который Егор Бероев представил вместе с 22-летней супругой. Анна, впрочем, скромно стояла в стороне и старалась не привлекать к себе внимания. Однако от особо наблюдательных журналистов не скрылось, что фигура обычно стройной Анны сильно изменилась.

Скоро Панкратова родит Бероеву ребенка. Знающие люди утверждают, что малыш может появиться на свет в сентябре-октябре. Сам же актер буквально сияет от счастья рядом с молодой женой. Однако говорить о беременности супруги он категорически отказался.

Для Анны Панкратовой ребенок станет первенцем. А для Егора Бероева - вторым. От бывшей жены, актрисы Ксении Алферовой, у него есть дочь Евдокия.

Напомним, Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе зимой сообщила актриса, признавшись, что последние три года были для нее тяжелыми. Подробностей падчерица Александра Абдулова раскрывать не стала.

Но вскоре после объявления о разводе артистов появились сообщения, что Егор Бероев обрел счастье с 21-летней балериной Анной Панкратовой. Как рассказал актер, их брак с Ксенией фактически распался еще в 2022 году. Несколько лет он жил один, а потом встретил Панкратову. Егор и Анна сыграли свадьбу в феврале этого года.

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