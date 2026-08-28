План главы киевского режима Владимира Зеленского – поражать пусковые установки на российской территории до запуска ракет – оказался под угрозой. Позиции отодвинутся дальше от украинских границ и окажутся вне досягаемости украинского оружия ввиду появления у ВС России дальнобойных ракет, предупреждает Киев американское издание TWZ.

Приводя данные о новой российской ракете, портал ссылается на данные украинской разведки. ГУР ранее представило снимки частей снарядов после ударов по объектам в Киеве. Утверждается, что "Искандер-1000" создан на основе ракеты 9М723. Дальность полета нового варианта составляет 550 километров, тогда как ее предшественника — 390 километров.

Официальных сообщений российской стороны о применении модернизированного "Искандера" не было. В то же время в Госдуме, комментируя сообщения украинских и американских СМИ, заверили, что баллистические ракеты комплекса "Искандер-1000" обладают высокой точностью. Они не навредят гражданским объектам на Украине.