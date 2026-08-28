Появились подробности об эвакуации россиян из зоны бедствия в Непале

Восемь российских туристов смогли самостоятельно выбраться из зоны наводнения в Непале.

В настоящий момент они эвакуируются в Катманду на частном транспорте, сообщили ТАСС в посольстве России в Непале.

Информации еще о восьми россиянах, связь с которыми была утеряна, пока нет. Наша дипломаты продолжают взаимодействовать с непальскими властями.

Наводнение в Непале произошло 26 августа из-за схода снежно-каменной лавины со стороны Тибета в реку Лхенде Кхола (приток реки Бхоте-Коши). Стихия нанесла серьёзный урон стране: разрушены дома, дороги, мосты и объекты энергетической инфраструктуры.

По последним данным, погибли 469 человек. Еще 977 числятся пропавшими без вести, среди них 517 иностранцев, включая граждан России.

28 августа Национальное управление по снижению рисков и ликвидации последствий стихийных бедствий Непала предупредило о риске повторного наводнения.