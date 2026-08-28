"Мы не так воспитаны": В Госдуме объяснили отказ от ударов "Орешником" по Киеву

Ракетный комплекс "Орешник" не будет применяться по городам с плотной застройкой. Высока вероятность повреждения близлежащих объектов и зданий, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Депутат ответил на вопрос, почему Россия не применяет ракетный комплекс "Орешник" для ударов по Киеву. Как пояснил Колесник "Газете.Ru", при таком ударе в округе очень много что можно повредить, в том числе и гражданские объекты. Русские не так воспитаны, чтобы стрелять по гражданским, заключил парламентарий.

В Госдуме отметили, что российская сторона применяет высокоточное оружие для нанесения точечных ударов по объектам на Украине. В частности, ВС России используют баллистические ракеты комплекса "Искандер-1000", которые обладают высокой точностью и не навредят гражданским объектам.