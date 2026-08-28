Катю Токареву из "Дома-2" тяжело узнать после побега в США: фото, от которых оторопь берёт

Звезда "Дома-2" Катя Токарева запомнилась поклонникам шоу стройной красавицей, которая покорила сердце Венцеслава Венгржановского. Но сейчас ее вряд ли узнают даже самые внимательные зрители телестройки.

После развода с Венцеславом Катерина встретила свою настоящую любовь — Юрия Слободяна. После ухода из "Дома-2" пара сохранила отношения. Супруги переехали в Польшу, Катя родила за границей сына. А в 2022 году Токарева выиграла "Грин-карту". Не долго думая, Катя собрала чемодан, взяла сына и мужа и сбежала в США.

Ходили слухи, что Слободяна могут забрать в армию, поэтому Токарева и не раздумывала, ехать ли в Америку. Однако сама Катя утверждает, что мечтала жить в Штатах.

Жизнь в другой стране пока негативно сказывается на Токаревой. Из стройной и ухоженной женщины она за три года превратилась в неряшливую и обрюзгшую тетку. Катя записывает рекламу замороженных продуктов, но вынуждена показывать в камеру попу в трусах, чтобы хоть как-то привлечь внимание аудитории.

Но даже такой "хитрый" ход не помогает. Экс-участница телешоу наела внушительный живот, на лице заметный отек, можно подумать, что она беременна. Несовершенства фигуры Катерина могла бы скрыть одеждой, но она напротив выбирает мешковатые обтянутые майки и выглядит от этого еще хуже.

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Поклонники Токаревой бьют тревогу. "Шокирующие кадры, как же так себя можно было запустить"; "На американских булках разнесло"; "Просто ужас, такая молодая и такое пузо обвисшее"; "Грудь до пупа, фу"; "Катя, возьми себя в руки, как так можно!" — пишут под постами Токаревой зрители "Дома-2".