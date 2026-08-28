Денис Матросов выставил сына от Марии Куликовой, который не оправдал ожиданий

Известный актер Денис Матросов не только весьма плодотворен в работе, но и в личной жизни. У популярного артиста трое детей.

Так, в 2011 году актриса Мария Куликова родила ему сына Ивана. Вторая супруга Ольга подарила Денису сына Федора в 2016 году. А буквально несколько месяцев назад на свет появилась дочь Мария от третьей жены Оксаны.

На днях первенцу Матросова исполнилось 15 лет. По такому случаю актер на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" опубликовал праздничное видео и фото с сыновьями.

"Ваня, с днем рождения! У тебя впереди большой и интересный путь от гоночного трека до бескрайнего неба. Пусть твоя мечта о гражданской авиации обязательно сбудется. Главное — сохраняй холодную голову, доброе сердце и любовь к близким. Пусть любые жизненные зоны турбулентности проходятся тобой легко. На видео запечатлен момент идеальной стыковки именинника с тортом. Замечу, тортик был уничтожен с чемпионской скоростью! На фото семья в ожидании дополнительных вкусняшек. С днем рождения!" - поздравил сына Денис Матросов.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Ранее Мария Куликова призналась, что действительно годами вынашивала мечту быть мамой пилота, однако ее ожидания не оправдались - сын передумал. Теперь он бредит спорткарами. Актриса поддерживает увлечение сына, хотя понимает, что для профессиональной карьеры пилота спорткара Ивану следовало давным-давно начинать заниматься. Однако она не исключает, что сын может в будущем работать в этой сфере в качестве администратора или директора.

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