Пожар на Нагорной улице в Москве ликвидирован

Почти два часа сегодня утром на юге Москвы спасатели тушили пожар в двухэтажном складском помещении. ЧП произошло на Нагорной улице.

Черные клубы дыма были настолько мощными, что их было видно из соседних районов. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Огонь сначала охватил 50 квадратных метров, но быстро увеличился втрое. В какой-то момент произошло обрушение кровли.

Сообщается, что горело медицинское оборудование и резиновые покрышки, которые хранились на складах. Рядом находились и газовые баллоны. Чтобы избежать взрыва, пожарные охлаждали ёмкости и переносили их в безопасное место. Сейчас пожар ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал.