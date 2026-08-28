Собянин: Еще 85 школьных зданий будет отремонтировано в 2027 году

Фраза "Скоро в школу" у всех вызывает разные ассоциации. У родителей и учеников - одни. А у учителей - это участие в традиционном московском педсовете. Это мероприятие накануне Дня знаний дает педагогам новый импульс к работе. Жизнь без звонков и уроков учителя считают неполноценной. Все соскучились по шумным коридорам и вопросам, на которые не всегда просто дать ответ.

"Однозначно все учителя выходят с ощущением, что они соскучились по детям. Конечно, не соскучились по тем сложностям, с которыми мы сталкиваемся. И к концу учебного года у нас копится определенная усталось. Эмоциональная, может быть. Но по детям мы все точно очень скучаем. И с радостью будем их встречать 1 сентября", - отметила Маргарита Пушина, директор Курчатовской школы.

О высокой планке говорил министр просвещения Сергей Кравцов: "Когда мы видим, что наши ребята побеждают на международных олимпиадах, завоевывают золотые медали, ребята из Москвы, наша гордость, на Едином государственном экзамене получают высокие баллы, это дорогого стоит".

Регионы стараются активно использовать опыт столицы и активно переходят на платформу "Московская электронная школа". Ведь она помогает разгружать учителей от рутины и давать время на общение с детьми.

Мэр Москвы Сергей Собянин также напомнил, что почти половину всех российских медалей на олимпиадах завоевывают москвичи: "Конечно, для того, чтобы обеспечивать такой уровень образования, нужно, помимо талантов и труда педагогов, вложение в эту систему с точки зрения улучшения материальной базы. В этом году мы построим рекордное количество школ, 28 тысяч учебных мест появится в школах, 60 образовательных зданий появится. Ну и мы с вами приступили к проектированию и строительству больше десятка "Школ будущего". Что такое "Школа будущего"? На месте старой школы создается новое образовательное пространство, которое задаст планку для всей страны и для Москвы. И в этом году одновременно 1 сентября будет запущено 100 школьных зданий", - отметил глава города.

Модернизацию школ Москва продолжит и в следующем году - сейчас в ремонте уже 85 зданий. Работы не закончатся, пока все школы не станут современными, заявил Сергей Собянин. Совершенствуется и "Московская электронная школа".

"В этом году появились новые сервисы с применением искусственного интеллекта. Это и сервисы, направленные на работу самих педагогов, и такие предметы, как математика, информатика. С помощью ИИ ребята могут донастраивать свой уровень образования, получать новые задачи, решать их и раскрывать свои таланты", - рассказал мэр.

И, по традиции московского педсовета, на сцене с заслуженными наградами - директора самых отличившихся школ.