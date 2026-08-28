На Водоотводном канале синхронно идут работы над двумя мостами

Строительные леса - практически на воде. Реконструкция моста - дело нетривиальное. И чтобы добраться до всех поверхностей, работают, используя баржу с понтонами. Маршруты катеров по Водоотводному каналу при этом подкорректировали, они разворачиваются чуть раньше.

Малый Каменный мост строили как продолжение Большого - через Водоотводный канал. Он должен был соединить район Замоскворечье и остров Балчуг. Работы завершили в 1938-м году. И с тех пор транспортная нагрузка на этот мост была очень большая.

А вот капитального ремонта за почти 90 лет эксплуатации не было ни разу. Проведенные перед реконструкцией обследования показали - повреждения есть. Задача нынешней реконструкции - укрепить все несущие конструкции. Строители с помощью пескоструйных машин уже очистили все поверхности арки моста.

"Сейчас мы ремонтируем свод арки, здесь можно увидеть, что транзитом через сооружение проходят инженерные коммуникации - это водопровод и сети связи, ниши, в которых они расположены, сейчас декорируются, свод арки отремонтирован, сейчас идут работы по грунтованию и окраске", - рассказал Вячеслав Карамнов, начальник производственного отдела ГБУ "Гормост".

Позднее приступят и к верхней части сооружения. Но перекрывать движение по мосту не планируют.

"Работы будут проводиться поэтапно, с частичным ограничением движения. В составе работ мы выполним полную замену гидроизоляции, асфальта дорожного покрытия, ремонт чугунного и барьерного ограждения, ну и полностью отремонтируем железобетонные конструкции сооружения", - сообщил Вячеслав Карамнов.

Фактически на Водоотводном канале сейчас синхронно идут работы сразу над двумя мостами. Не только реконструкция! Непосредственно под Малым Каменным еще и ведётся строительство пешеходного. Он практически готов. И вскоре соединит участки Болотной набережной, сделает ещё более комфортной пешеходную зону от Воробьевых гор до острова Балчуг. А реконструкцию Малого Каменного моста планируют завершить в следующем году.