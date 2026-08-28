Продвижение ВС России на фронтах специальной военной операции очевидно.

Сообщения в западных СМИ о якобы эскалации конфликта являются "традиционными страшилками", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Специалисты прекрасно понимают, что эта динамика значит, какие она имеет последствия в конечном итоге для киевского режима", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Наши бойцы продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины, подчеркнул Песков.

Накануне начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что наши бойцы активно наступают на всех направлениях в зоне СВО. Армия последовательно расширяет зоны контроля и выполняет необходимые боевые задачи.