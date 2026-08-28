В Сеченовке для восстановления пациентов используют тренажер с VR-технологиями

Врачи Сеченовского университета начали использовать для восстановления пациентов тренажёр с технологиями виртуальной реальности. Оборудование уникальное. Оно помогает больным отвлечься от неприятных ощущений. А врачам – получить ценные сведения и скорректировать лечение.

Ирина Журавлева с особым азартом встает на беговую дорожку. Это не обычный тренажер, он объединяет в себе технологии дополненной и виртуальной реальности.

Так в игровом формате Ирина учится заново ходить и возвращает себе равновесие и координацию. Ситуации на тренажере моделируются разные – например, нужно попасть по мячу, а в другом режиме – собрать ингредиенты для пиццы. Врач внимательно следит за тренировкой.

Ирина живет с диагнозом "Артроз правого тазобедренного сустава" почти 10 лет. Из-за неутихающей мучительной боли поменялась походка, появилась хромота. Лишь после обращения в Центр медицинской реабилитации Сеченовского университета Ирина почувствовала улучшения. Для нее врачи разработали специальную смеху лечения.

Тренажёр детально анализирует паттерны походки: длину и ширину шага, его частоту, симметрию движений, распределение давления под стопами. После занятий система формирует отчеты, по которым врач может отслеживать прогресс пациента от сеанса к сеансу и корректировать программу реабилитации.

"Данный аппарат позволяет на 20-30% улучшить результаты реабилитационных мероприятий. Это очень, так скажем, высокотехнологичный и высокоинформативный аппарат", - рассказал Алексей Репетюк, заведующий отделением антивозрастной медицины и реабилитации Университетской клинической больницы №2 Сеченовского университета.

И арсенал высокотехнологичного оборудования продолжит расширяться. Сейчас центр ведет активную работу с отечественными производителями, оценивая эффективность разработок.