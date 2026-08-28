Фестиваль искусств "Горький плюс" проходит в Москве

От "Ромео и Джульетты" до "Дяди Вани". Фестиваль искусств "Горький плюс" проходит в столице.

Москвичей ждут около 30 концертов, спектаклей, кинопоказов и лекций. Все они посвящены писателю Максиму Горькому.

Гости фестиваля смогут проследить творческий диалог и связь русского прозаика с другими авторами. А также узнать необычные детали из его биографии.

"У нас в этом году проект, где мы рассказываем о детях Горького. Прекрасные молодые режиссёры, их заинтересовала эта тема, потому что судьба не всем известна, а тем не менее, она тоже… у кого-то трагичная, у кого-то просто необычайно приключенческая", - рассказал Евгений Миронов, арт-директор фестиваля искусств "Горький+Москва".