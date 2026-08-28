Труппа РАМТа обсудила планы на новый сезон

Труппа РАМТа сегодня собралась перед началом нового сезона. Уже 106-го по счёту. Первые спектакли после летнего перерыва состоялись на этой неделе.

Зрители увидели постановку "Сердце Запада" по рассказам американского писателя О. Генри. А теперь коллектив театра встретился, чтобы обсудить планы. Сезон будет насыщенным. Гастроли, премьеры и новые творческие проекты.

Сбор труппы прошёл и во МХАТе имени Горького. Презентация нового сезона началась торжественно - с выступления оркестра. Первая в сезоне премьера запланирована на 17 сентября. Зрителям покажут спектакль по повести писателя Николая Лескова "Леди Макбет Мценского уезда".

"Наша задача - быть необходимым театром, нужным театром, а не просто модным. Сюда придут люди за ответом. Они задают много жизненных вопросов сами себе, но ответа не знают. Мы должны дать им эти ответы", - отметил народный артист России Сергей Безруков.