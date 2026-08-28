ВС России нанесли за неделю массированный и 12 групповых ударов по объектам ВСУ

Российские вооруженные силы продолжают специальную военную операцию. За прошедшую неделю нанесены массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами большой дальности, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в результате поражены предприятия военной, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности Украины. Целями ударов стали логистические центры, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.

За период с 22 по 28 августа подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Долинка, Неженка и Шевченковское в Запорожской области. Подразделения группировки "Центр" освободили Анновку и Кучеров Яр в Донецкой Народной Республике. А населенные пункты Перше Травня и Писаревка в Сумской области взяты под контроль подразделениями группировки войск "Север".