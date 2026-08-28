Собянин: До конца года в Москве завершится строительство новой трамвайной линии

Беспилотные трамваи будут работать еще на двух маршрутах. Об этом в соцсетях рассказал мэр столицы Собянин. В Москве работает уже 120 автономных трамваев. До конца года завершится строительство новой трамвайной линии.

Как отмечается в сообщении, рельсовый транспорт мегаполиса переживает эпоху бурного развития.

"Правительство Москвы реализует комплексную программу модернизации железнодорожных вокзалов. Первый проект — масштабное обновление Ленинградского вокзала. Теперь это самый современный и технологичный вокзал России. Больше 95 процентов пассажиров и посетителей положительно оценили новый уровень сервиса и качество общественных пространств", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что трамвай стал лидером по росту пассажиропотока на городском транспорте. Этому направлению власти уделяют огромное внимание.