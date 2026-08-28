Собянин включил технопарк в Южном Бутове в список приоритетных инвестпроектов

Строительство технопарка "Бартеневская" в столичном районе Южное Бутово вошло в список инвестиционных приоритетных проектов. Как сообщил сегодня мэр Сергей Собянин в социальных сетях, такой статус позволяет инвесторам пользоваться рядом городских льгот, в том числе обнулить ставку налога на имущество.

Основными резидентами новой площадки станут предприятия по производству инновационного оборудования для пищевой промышленности и бытовой техники. Согласно проекту, площадь технопарка составит почти 10 с половиной тысяч квадратных метров. Там создадут больше 150 новых рабочих мест.