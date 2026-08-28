Москва скроется в тумане

Туман накроет столичный регион ближайшей ночью. Прогноз опубликовала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

Минувшей ночью в Москве и области было ясно. Температура воздуха опускалась до 9,8 градуса, так что ночь не стала самой холодной за лето. Однако, по прогнозам Поздняковой, в ночь на 29 августа температура в Московской области опустится еще ниже, что создаст благоприятные условия для формирования туманов.

Метеоролог ранее прогнозировала, что лето в столице завершится комфортной погодой. В последние выходные сезона, 29-30 августа, термометры покажут до плюс 15-20 градусов. А 31 августа воздух прогреется до плюс 17-22 градусов.