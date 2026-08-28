"Помогла не бороться": мать умершей от рака Стеллы Барановской набросилась на Анфису Чехову

Стелла Барановская скончалась 4 сентября 2017 года. Актриса боролась с раком, но болезнь оказалась сильнее. Ей было 30 лет.

Когда у Стеллы выявили острый лимфобластный лейкоз, ей на помощь пришли коллеги - певица Зара, Анфиса Чехова, Лера Кудрявцева и Катя Гордон. Они рассказали о болезни и тяжелом материальном положении Барановской журналистам, после этого вышло сразу несколько программ с участием красавицы актрисы. Стелла дала интервью Борису Корчевникову и Андрею Малахову. Был объявлен сбор средств на ее лечение.

Однако болезнь все равно победила. Похоронили Барановскую на Машкинском кладбище в Химках. Проводить в последний путь Стеллу пришли родные и близкие, в том числе Анфиса Чехова и Катя Гордон. Сразу после траурной церемонии могила утонула в цветах, казалось, что друзья не забудут так рано ушедшую девушку и обязательно будут ее навещать.

В новом выпуске шоу "Малахов" мать Стеллы Лариса пожаловалась, что могилу дочери постоянно разоряют. Якобы раньше там была ограда, но она исчезла. Каждый раз, когда родные приезжают на кладбище, они оставляют цветы, фигурки и фотографии, но все это постоянно пропадает.

Кроме того, Лариса рассказала, что лишь певица Зара помогала семье Стеллы Барановской после ее смерти. А вот об Анфисе Чеховой мать покойной отозвалась крайне негативно. "Она обещала помощь, но ничего не сделала, а в итоге помогла не бороться. Стелла поэтому и умерла в гостинице. А Чехова забрала телефон и ее личные вещи. И только, когда я позвонила и пригрозила ей, отдала. Анфиса — злой гений в этой истории", - отрезала мать Барановской.

Лариса заявила, будто в какой-то момент подруги Стеллы ее вообще отодвинули. "Она погибла без помощи. То, что ей советовали "звездные" подруги, например, целителей… Все это было не нужно. Меня эти подруги просто устранили и заблокировали", - пожаловалась Лариса.

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