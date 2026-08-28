В Москве прошло тестирование системы электронного голосования

В пятницу в Москве завершилось тестирование системы электронного голосования, в преддверии выборов депутатов Госдумы. Голосование началось в 8 утра и завершилось в 14 часов.

Участникам предлагалось ответить на вопрос, нужно ли вернуть памятник Александру Пушкину на историческое место на Тверском бульваре. С инициативой о переносе монумента выступил председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.

Принять участие в тесте могли совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в столице и полной учётной записью на портале мос.ру. Проголосовать можно было также на любом из 132 избирательных участков города. На эту минуту известно, что тестовое голосование прошло штатно, электронные голоса непрерывно поступали в блокчейн в анонимном, зашифрованном виде.