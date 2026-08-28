Ведущая Чехова ответила на обвинения матери умершей от рака Барановской: "Мне хотелось бы, чтобы хоть какие‑то зачатки любви к дочери зашевелились"

Скоро будет девять лет со дня смерти Стеллы Барановской. Андрей Малахов по такому поводу позвал в студию мать умершей от рака девушки Ларису.

Стелла Барановская ушла из жизни 4 сентября 2017 года в возрасте 30 лет, не сумев победить острый лимфобластный лейкоз. Она прошла лишь один курс химиотерапии, однако сильные боли вынудили ее отказаться от дальнейшего лечения и обратиться к нетрадиционной медицине.

Мать Барановской Лариса высказала мнение, что этот роковой выбор был сделан под влиянием окружения, в том числе звездных подруг. Мать считает, что та же Анфиса Чехова могла бы изменить ситуацию, но, как утверждает Лариса, телеведущая отказалась вмешиваться, сославшись на то, что это личный выбор Стеллы.

"С Чеховой у нас сложные отношения, я считаю, что ее появление в нашей жизни это злой рок. Одно дело дружить, а другое — стать препятствием на пути к выздоровлению. Анфиса сыграла в ситуации нехорошую роль", - заявила мать Стеллы Барановской.

Анфиса Чехова отреагировала на обвинения. Она записала видеообращение. Для начала ведущая сообщила, что еще в 2019 году предлагала оплатить установку памятника на могиле подруги, однако Лариса якобы отказалась от помощи, сказав, что сама решит этот вопрос. В результате монумента на участке до сих пор нет.

"Я вижу этот деревянный крест, и мне хочется рыдать от несправедливости. Мне хочется, чтобы у нее была красивая могила", - высказалась Чехова, не скрывая слез.

Также ведущая рассказала, что Стелла Барановская якобы сама ей поведала, будто часть денег, собранных народом ей на лечение, мать забрала себе. "Это слышать жутко. Мне хотелось бы, чтобы в маме хоть какие‑то зачатки любви к своей дочери зашевелились", - пристыдила мать Стеллы Анфиса.

Однако та опровергла слова Чеховой. Лариса заявила, что она якобы не предлагала ей помощь в установке памятника на могиле Стеллы, а обвинения в присвоении денег назвала ложью.

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