Собянин: Реставраторы нашли рукописные документы XVIII века в усадьбе Останкино

Мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях рассказал об уникальной находке при реставрации усадьбы Останкино. Специалисты нашли рукописные документы XVIII века.

"В то время все работы возглавлял главный архитектор — крепостной Павел Аргунов. Вместе с ним трудились его отец — художник Иван Аргунов, крепостные зодчие Алексей Миронов и Григорий Дикушин. Среди обнаруженных бумаг — деловая переписка, приказы и подлинная зарплатная ведомость. В ней упоминаются многие создатели одного из самых красивых дворцов Москвы: каменщики, штукатуры, столяры и оконнишники", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что уникальный клад старинных монет нашли на набережной в Москве. В нем нет монет моложе 1682 года. Самая старинная - времен Василия Темного.