Неспособность Пентагона укротить Иран, а также резкое сокращение запасов ракет-перехватчиков и других ключевых боеприпасов заставляют союзников США задаваться вопросом о реальной силе США. Усиливается мнение, что американские вооруженные силы теряют то влияние, которым они когда-то обладали, сообщает Politico.

Бывший сотрудник Пентагона подчеркнул, что сейчас происходит настоящая утрата доверия. Источники издания отметили, что роль сыграло значительное сокращение военного присутствия США в Тихоокеанском регионе и в Европе, а также примирительный подход президента Трампа к традиционным противникам, таким как Россия и Северная Корея.

Союзники США, в частности, позволили себе усомниться в заявлении Вашингтона о том, что Ормузский пролив полностью разминирован. Предполагают, что некоторые мины поменяли свое расположение из-за морских течений. Это усложняет разминирование пролива.