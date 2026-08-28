Власти Грузии помиловали задержанного во время беспорядков в Тбилиси россиянина

Россиянин Денис Куланин, задержанный в 2025 году за беспорядки в Тбилиси, помилован. Соответствующий указ подписал президент Грузии Михаил Кавелашвили.

Местное телевидение сообщает, что сейчас Куланин находится в миграционном отделении. После освобождения его могут депортировать обратно в Россию, либо доставить на границу с Арменией, чтобы он покинул пределы Грузии.

В марте 2025 года Куланин участвовал в митинге у здания парламента в Тбилиси. По версии следствия, он разбил стекло полицейской машины. После задержания россиянин вину признал, Тбилисский городской суд приговорил его к двум годам тюрьмы. Куланин был помилован в числе 226 человек в связи с праздником Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа, передает ТАСС.