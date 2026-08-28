8 важных дел на даче до первых заморозков, о которых обычно забывают

В последние дни лета и осенью у дачников дел невпроворот. Но, чтобы подготовить участок к зиме есть еще целый сентябрь. А если погода позволит, то и начало октября. Тем, кто живет в частном доме постоянно, тоже предстоит много дел.
Есть несколько вещей, которые стоит сделать до первых заморозков. Чек-лист для дачников:
- Компостная траншея или новая компостная яма. В преддверии листопада самое время. Туда же можно заложить и яблоки, которые не успеваете переработать, а также мелкие срезанные ветки кустарников и деревьев, после санитарной обработки.
- Посадить грибы на участке. Если на участке много деревьев и кустарников, то это реализуемая затея.
- Пересадить двулетники и многолетники. Многолетние цветы можно как просто пересадить, так и размножить.
- На пустые грядки высадить сидераты, чтобы дать почве восполнить полезные вещества, которые она отдала за лето урожаю.
- За две недели до заморозков скосить газон чуть ниже обычного уровня. Если после заморозков не будет долгого и теплого бабьего лета, то этот покос финальный в этом году.
- Помочь тыкве дозреть. Тыква — чем дольше зреет на грядке, тем слаще будет. Храниться спелая тыква будет только дольше. Но даже короткие заморозки могут "побить" тыкву, поэтому необходимо укрыть куст легким агротекстилем.
- Выкопать клубни георгинов, гладиолусов и других клубнелуковичных.
- Укрыть теплолюбивые гортензию и клематисы. Это еще не окончательное укрытие на зиму, лучше сделать его съемным, чтобы во время бабьего лета можно было снять.