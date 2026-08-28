8 важных дел на даче до первых заморозков, о которых обычно забывают

В последние дни лета и осенью у дачников дел невпроворот. Но, чтобы подготовить участок к зиме есть еще целый сентябрь. А если погода позволит, то и начало октября. Тем, кто живет в частном доме постоянно, тоже предстоит много дел.

Есть несколько вещей, которые стоит сделать до первых заморозков. Чек-лист для дачников: