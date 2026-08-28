8 важных дел на даче до первых заморозков, о которых обычно забывают

В последние дни лета и осенью у дачников дел невпроворот. Но, чтобы подготовить участок к зиме есть еще целый сентябрь. А если погода позволит, то и начало октября. Тем, кто живет в частном доме постоянно, тоже предстоит много дел. 

Есть несколько вещей, которые стоит сделать до первых заморозков. Чек-лист для дачников:

  1. Компостная траншея или новая компостная яма. В преддверии листопада самое время. Туда же можно заложить и яблоки, которые не успеваете переработать, а также мелкие срезанные ветки кустарников и деревьев, после санитарной обработки.
  2. Посадить грибы на участке. Если на участке много деревьев и кустарников, то это реализуемая затея. 
  3. Пересадить двулетники и многолетники. Многолетние цветы можно как просто пересадить, так и размножить.
  4. На пустые грядки высадить сидераты, чтобы дать почве восполнить полезные вещества, которые она отдала за лето урожаю.
  5. За две недели до заморозков скосить газон чуть ниже обычного уровня. Если после заморозков не будет долгого и теплого бабьего лета, то этот покос финальный в этом году.
  6. Помочь тыкве дозреть. Тыква — чем дольше зреет на грядке, тем слаще будет. Храниться спелая тыква будет только дольше. Но даже короткие заморозки могут "побить" тыкву, поэтому необходимо укрыть куст легким агротекстилем.
  7. Выкопать клубни георгинов, гладиолусов и других клубнелуковичных.
  8. Укрыть теплолюбивые гортензию и клематисы. Это еще не окончательное укрытие на зиму, лучше сделать его съемным, чтобы во время бабьего лета можно было снять.