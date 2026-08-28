Россия превзошла Запад в запасах вооружений. Москва нарастила темпы производства современного оружия, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Как сказал отставной военный в эфире YouTube-канала, российский военно-промышленный комплекс и ученые создают новые виды вооружений, в том числе гиперзвуковые. И все это производится в больших объемах.

По словам Дэвиса, все необходимое для ударов по Украине есть у России в огромном количестве. В то же время страны Запада вряд ли передадут Украине средства противовоздушной обороны, так как они уже отдали все, что можно было отдать.