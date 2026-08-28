Голубкина вступилась за Анну Пересильд после громкого скандала: "Как можно ее не взять? Она уже профессионал"

Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя поступила в Московскую школу кино (МШК) на актерский курс. Но вместо поздравлений на юную артистку обрушился шквал критики.

Оказалось, что Анна пропустила итоговый конкурс, но все равно обошла других абитуриентов и попала в вуз. Это озадачило народ. Преподавателю МШК Дарье Мороз пришлось публично объяснять, как такое возможно. По словам звезды "Содержанок", никакого блата у Пересильд-младшей не было, мол, она просто невероятно талантлива, а итоговое испытание пропустила по уважительной причине.

В громкий скандал вмешалась актриса Мария Голубкина, которая преподает в Институте театрального искусства имени Иосифа Кобзона в Москве. Она считает, что Анна — уже состоялась как актриса, а потому точно была сильнее конкуренток на вступительных экзаменах.

"Во-первых, девка симпатичная. Во-вторых, вообще у нее парень Ваня Дмитриенко. Нет, а все хотят, чтобы у них парень был Ваня Дмитриенко. Вообще все хотят. Кроме меня. Я педагог. Человек уже снимается в трех-пяти фильмах, шести и так далее. Как можно ее не взять? Ну, то есть она уже профессионал, да? И теперь ей надо, как бы сказать, еще и базу добрать, получить диплом и ходить с этим диплом всем показывать", — заявила Голубкина.

При этом Голубкина отметила, что не всякого артиста взяли бы на учебу в театральный вуз. Например, певца и возлюбленного Пересильд Ваню Дмитриенко брать к себе в ученики Мария не захотела. "А он бы не ходил, нафиг он мне нужен?" — отрезала актриса.