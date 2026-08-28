Принц Уильям нанес удар брату: вернувшийся Гарри получил унизительную оплеуху

26 августа принц Гарри вместе с женой Меган Маркл и детьми Арчи и Лилибет приехали в Великобританию. В узком кругу судачат, что опальный родственник мечтает восстановить отношения с семьей, но есть те, кто против примирения.

Так, принц Уильям отказался выходить в свет вместе с младшим братом. Отношения между родственниками по-прежнему напряженные. Уильям так и не смог простить Гарри за его резкие высказывания в книге "Запасной", передает RadarOnline. В близком окружении рассказали, что когда кто-то заикнулся о том, чтобы Уильям и Гарри вместе появились на публике,будущий король жестко дал понять, что этого не будет.

В Сети говорят, что таким образом принц Уильям влепил унизительную пощечину младшему брату "за его длинный язык". Кое-кто из близких сообщил журналистам, что отказ ранил Гарри, который "спит и видит", чтобы помириться с семьей.

Говорят, есть веская причина для такого горячего желания младшего сына короля. Якобы 41-летний Гарри хочет убедиться, что вновь прочно занял место в семье и восстановил хорошие отношения со своим 77-летним отцом, чтобы гарантировать себе солидное наследство и в итоге не оказаться "герцогом без денег".

Ранее сообщалось, что опальные Сассекские вернулись в Великобританию, чтобы их дети получили британское образование, а заодно спасти свой брак. Якобы Гарри несчастлив в США, а Меган - на Туманном Альбионе. И все же она согласилась вернуться на Родину мужа, потому что боится его потерять.

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