Россия не вмешивается во внутренние дела Германии и не занимается диверсионной деятельностью, вопреки инсинуациям германских политиков. На это указал в пятницу, 28 августа, российское посольство в Берлине.

Как отметили в дипмиссии, на регулярной основе ФРГ тиражирует абсурдные утверждения и беспочвенные домыслы о якобы осуществляемых Россией актах саботажа, диверсиях, гибридных атаках. Доказательств власти Германии не предъявляют, а противоположные мнения огульно объявляют пророссийской пропагандой.

В качестве примера таких "horror stories" ("истории-ужастики"), которыми германские политики пугают своих избирателей, посольство назвало попытки обвинить Москву в причастности к найденному на востоке Германии тайнику с оружием.

В действительности Россия не заинтересована в эскалации напряженности и открыта для контактов со всеми легитимными политическими силами ФРГ, готовыми к равноправному и уважительному диалогу, цитирует дипломатов РИА Новости.

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев при этом констатировал в интервью газете Unsere Zeit, что значительная часть населения Германии, особенно на востоке страны, сохраняет устойчивость к массированной антироссийской пропаганде и положительно настроена к России

Ранее Служба внешней разведки России ответила на утверждения о причастности Москвы к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига. Российское ведомство риторически поинтересовалось, хватит ли властям Германии политической воли сделать беспристрастные выводы и официально их озвучить. Также в СВР объяснили, зачем Киев "взбодрил" европейцев очередным появлением украинского беспилотника.