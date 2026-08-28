Швейцария может отменить санкции против России в зависимости от результатов референдума, запланированного на 27 сентября. Об этом рассказали в пятницу, 28 августа, в швейцарском Министерстве иностранных дел.

Представитель ведомства Леа Цюрхер пояснила, что на плебисцит выносится инициатива о закреплении в Конституции Швейцарии принципа вечного вооруженного нейтралитета. В текст, по которому будут голосовать участники референдума, говорится, что Швейцария не должна вводить санкции против государств — участников какого-либо конфликта.

По словам чиновницы, в случае принятия по итогам референдума указанной инициативы рестрикции придется отменить. Также Швейцария должна будет свести сотрудничество с военными блоками, включая НАТО, к участию в учебных маневрах и обмену информацией, пишут "Известия".

Швейцария за время российской специальной военной операции неоднократно вводила санкции против нашего государства. Не являясь членом Евросоюза, конфедерация практически постоянно вслед за Брюсселем объявляла о новых антироссийских рестрикциях. Однако весной 2026 года неожиданно Госсекретариат экономики Швейцарии (SECO) объявил о снятии ограничительных мер с семи граждан России.

Власти Швейцарии также отказались от изъятия активов России. Как заявил официальный представитель SECO Фабиан Майенфиш, юридических оснований для конфискации средств частных российский лиц и активов Центрального банка, находящихся в швейцарской юрисдикции, нет.