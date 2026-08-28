На Украине запаниковали из-за воздушной блокады Киева

Россия меняет тактику ударов по Киеву. В соответствии с новой моделью, задача — максимально долго держать столицу в состоянии воздушной тревоги, считают эксперты украинского издания "Инсайдер.Ua".

По последним данным, за последние сутки воздушная тревога в Киеве звучала 14 раз, она суммарно действовала около 13 часов. Российские военные применяли реактивные дроны типа "Герань", удары наносились по инфраструктурным объектам и логистическим центрам.

Как пишет издание, если эта схема покажет результат, такие воздушные блокады Киева могут повторяться в течение следующих месяцев. В Киеве ранее заявили, что отражение атаки осложняется высокой скоростью российских дронов: она достигает 400-450 километров в час.