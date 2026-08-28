Стало известно, чем в первую очередь займется вернувшаяся в Британию Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию после шести лет жизни в Монтесито. Теперь они с нуля налаживают быт в окрестностях Лондона.

Источник Daily Telegraph в королевских кругах рассказал, что сейчас является главным приоритетом Меган Маркл. По словам инсайдера, американка прежде всего сосредоточена на том, чтобы помочь принцу Арчи и принцессе Лилибет привыкнуть к новому дому и подготовиться к началу учёбы в школе в сентябре.

"В самой ближайшей перспективе главное — помочь детям освоиться и самим обустроиться. Совершенно обычные вещи", — уверяет близкий к паре человек.

После шести лет жизни в Монтесито герцогиня намерена создать для семьи ощущение нормальной жизни и при этом оградить детей от папарацци во время поездок в школу и обратно. Меган планирует сохранить гибкий график и уже в следующем месяце может присоединиться к Гарри на некоторых публичных мероприятиях.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл 26 августа вернулись в Британию. Герцог и герцогиня говорили, что покинули США ради образования детей. Однако, как выяснилось, это не единственная причина.

По словам королевского биографа Роберта Джобсона, 41-летний Гарри хочет убедиться, что он вновь прочно занял место в семье и восстановил хорошие отношения со своим 77-летним отцом, чтобы гарантировать себе солидное наследство и в итоге не оказаться "герцогом без денег".