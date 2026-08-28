Перестать быть "лохами Украины" призвала европейцев депутат Европейского парламента от Польши Эва Заянчковская-Херник. В заявлении, опубликованном в соцсети X, она призвала не давать Киеву бесплатно ракеты для ЗРК Patriot.

Как написала парламентарий, Европа раздает Киеву ценную технику и выплачивает за него кредиты. А украинцы плюют европейцам в лицо "бандеровским пантеоном героев".

Вопрос о бесплатной передаче ракет Patriot стал предметом спора среди союзников Киева. При этом в Варшаве заявляют, что отношения Евросоюза с Киевом еще больше ухудшатся, если в украинском национальном пантеоне появятся лидеры ОУН-УПА* (организации признаны экстремистскими и запрещены в России).