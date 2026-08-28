Западные государства все чаще изъявляют желание восстановить экономические связи с Россией. Об этом рассказал в пятницу, 28 августа, посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел Марат Бердыев.

Как уточнил дипломат, подобные сигналы всё чаще поступают "из стран, входящих в западный периметр, но проявляющих определенное здравомыслие". В частности, есть немало желающих "подключиться к эксплуатации Северного морского пути".

Россия тем временем продолжает укреплять связи с участниками форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества по ключевым направлениям. Товарооборот России со странами региона превысил 500 миллиардов долларов и продолжает расти, отметил Бердыев.

Со всеми участниками АТЭС Россия осуществляет насыщенное заинтересованное взаимодействие, цитирует представителя МИД России ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил о роли нашего государства в глобальной экономической системе Президент подчеркивал, что Россия открыта для конструктивного взаимодействия с партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения и нацелены на равноправный диалог.

Интерес многих государств к сотрудничеству с Россией подтверждается и востребованностью площадок Восточного экономического форума. Советник президента России Антон Кобяков рассказал, что участие в ВЭФ-2026 уже подтвердили представители более 70 стран. Самые крупные делегации ожидаются из Китая, Индии, Монголии, Японии и Республики Корея.