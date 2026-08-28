Еще одна холодная ночь предстоит жителям столичного региона

В столичном регионе ожидается в ночь на субботу, 29 августа, снижение температуры воздуха до трех градусов выше нуля.

Как рассказали в Гидрометцентре России, этому предшествовала ночь с минимальной температурой 3,9 градуса — такие значения демонстрировали термометры в поселке Михайловское. В Москве на метеостанции ВДНХ температура воздуха опускалась до 9,8 градуса.

Однако в предстоящие выходные средняя суточная температура в Москве и Московской области будет близка к норме, хотя по-прежнему местами вероятный несущественные осадки в форме дождя, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус опроверг публикации о том, что метеорологическая осень пришла в Москву 25 августа. Она наступает, когда среднесуточная температура держится ниже плюс 15 градусов пять дней подряд. В Москве, по словам Леуса, это обычно происходит примерно 2 сентября, но в этом году начало метеорологической осени явно сдвинется на более поздние сроки.

В Гидрометцентре рассказали, что в выходные 29-30 августа столичный регион окажется в западной части антициклона, поэтому термометры станут прибавлять к своим показаниям по градусу каждый день, начиная с субботы. В начале следующей недели значения средней суточной температуры превысят норму на пару градусов.