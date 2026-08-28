Вдова басиста "Кукрыниксов", чье тело нашли с отрубленной рукой, только спустя неделю рассказала детям о его смерти

24 августа в Санкт-Петербурге попрощались с бывшим бас-гитаристом группы "Кукрыниксы" Дмитрием Оганяном. 45-летнего музыканта похоронили на Смоленском православном кладбище.

Артист скончался 20 августа, тело музыканта обнаружили на набережной на Васильевском острове. Рядом лежала отрубленная кисть руки и топор. Первой версией трагедии был добровольный уход из жизни. Однако близкие не верят в это. Оганян страдал от проблем с кожей рук, но в последнее время он на это не жаловался. Более того, в середине августа бас-гитарист вернулся из отпуска и был в приподнятом настроении.

У музыканта осталось трое детей: двое маленьких, которым 3 и 5 лет, и старший ребенок от предыдущего брака. Вдова артиста не разговаривала со СМИ, она просила дать время пережить горе. Однако на девятый день после трагедии Анна обратилась к любимому со своей страницы в соцсети. Вдова Оганяна призналась, что не смогла сразу рассказать детям о случившемся.

"Девять дней, как тебя нет. А я так и не нашла слов, чтобы описать всю боль, что я чувствую. Вчера рассказала детям. Мы вместе плакали... Очень любим тебя и скучаем", — написала Анна.

Напомним, что Дмитрий Оганян выступал в группе "Кукрыниксы", которую основал Алексей Горшенев — младший брат лидера "Короля и Шута" Михаила Горшенева, почти 20 лет — до самого распада коллектива в 2018 году. После этого басист начал играть в группе "Бригадный Подряд" под псевдонимом "Вагон".