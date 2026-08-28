Cухогруз Progress, атакованный накануне у берегов Румынии, затонул. Эксперты считают, что повреждения корабль получил от разрыва украинской мины или беспилотника. Однако румынские власти снова и снова призывают не делать преждевременных выводов, потакая воинственному соседу. Готов забыть все разногласия и глава польского МИДа Сикорский. Чествовать нацистских преступников, конечно плохо. Разговаривать с Россией – еще хуже.

"Европе следует противостоять искушению вступать в преждевременные переговоры. Диалог, начатый до того, как стратегические позиции России ослабнут, может подорвать европейскую поддержку Украины. Европа должна пойти на больший риск. Мы должны убедить Путина в том, что готовы пожертвовать не только деньгами, чтобы постоять за себя", - сказал он.

Правда, пока европейцы пытаются конвертировать страх в политические очки, за океаном в страшилку о "коварных русских", которые вот-вот нападут на НАТО", не верят. Прямо указывая на бенефициаров большой войны. Спонсировать которую той же "коалиции желающих" становится все труднее. Великобритании, пишет Financial Times, расходы на оборону в 3% ВВП оказались не по карману.

Немецкая медицина в следующем году не дополучит почти 7 с половиной миллиардов евро. Расходы на образование урезаны на миллиард. Столько же не направят пенсионному фонду Германии. Сущие копейки по сравнению с тем, что уже выделили Украине – 94 миллиарда евро. Дошло до того, что немецкого канцлера критики уже называют канцлером "украинским". В Киеве его работу одобряют аж 64% респондентов. Тогда как в Берлине рейтинг Мерца пробил очередное дно – 13%.

Осенью сразу в трех немецких землях пройдут местные выборы. Агитационные плакаты оппозиции - наглядный пример того, от чего устали немцы.

Зеленский и компания просят передышки, в то время как российская армия наступает

"Гордо говорят, что надо прекратить огонь, а потом уже мирными средствами восстанавливать границы 1991 года. И далее на территории, остающейся под контролем Зеленского, разворачиваются "стабилизационные силы" – Британия и Франция в авангарде этой очень рьяной инициативы. И эти "стабилизационные силы", по сути дела, сохраняют, консервируют, защищают неонацистский режим, который является единственным режимом во всем мире, законодательно запретившим целый язык и целую каноническую религию. Причем запреты появились задолго до начала специальной военной операции", - напомнил Сергей Лавров.

Цели СВО будут выполнены. Военным или дипломатическим путем. Правда, пока мирные переговоры поставлены на паузу, констатировали в Кремле.