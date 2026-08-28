Товарооборот между Москвой и Минском за последние 5 месяцев вырос на 12,5%. Об этом заявил премьер России Михаил Мишустин на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он прибыл с официальным визитом.

Обсудили новые масштабные проекты в промышленной кооперации и совместную реализацию проектов в цифровой сфере, электронике и туризме.

Михаил Мишустин напомнил о запуске электричек между Россией и Беларусью, которые стали очень популярными. Александр Лукашенко также отметил что Москва и Минск совместно решают и общую проблему "на юго-западных рубежах".