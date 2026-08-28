Пелагея рассказала о рождении сына

Месяц назад заслуженная артистка России Пелагея отметила 40-летие. К этой дате певица успела многого добиться — ее песни обожают миллионы, она растит красавицу-дочь.

Сама артистка признается, что с возрастом она стала лучше понимать себя и тверже стоять на ногах. При этом вкус к жизни и детская любознательность никуда не исчезли. Пелагея готова еще раз стать мамой, она хотела бы сына, но после развода с хоккеистом Иваном Телегиным так и не нашла новую любовь.

Своего первого ребенка, дочь Таисию, певица родила в 31 год. Брак с хоккеистом рухнул, развод был скандальным, но Пелагея не отчаивается, она еще надеется встретить своего мужчину. Жестких планов на этот счет она не строит, а просто размышляет.

"Конечно, я хочу еще детей, но здесь все будет так, как Бог даст. Тася была бы замечательной старшей сестрой. И, конечно, мне было бы очень интересно стать еще и мамой сына... Но я не зацикливаюсь на этом. Если этому суждено случиться — значит, так и будет", — поделилась Пелагея в беседе с WomanHit.

Сейчас воспитывать Таисию певице помогает няня. Пелагея признается, что уже не представляет быт без помощницы. При этом каждую свободную минуту артистка стремится проводить с дочерью.