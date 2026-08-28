Межконтинентальную баллистическую ракету запустили с космодрома Плесецк

Россия успешно осуществила пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования. Об этом рассказали в пятницу, 28 августа, в российском Министерстве обороны.

Как уточнило ведомство в своем MAX-канале, пуск с космодрома Плесецк носил учебно-боевой характер и был организован для подтверждения тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса.

В ходе организации и подготовки пуска ракетные войска стратегического назначения отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи ПГРК.

Ранее Минобороны, комментируя ход СВО, подчеркивало: Вооруженные силы России планомерно поражают объекты противника, а ракет и БПЛА "Герань" хватит на всех.

В "Ростехе" напомнили, что опыт ведения специальной военной операции наглядно демонстрирует мировое превосходство российского оружия в целом ряде категорий. В частности, значительно превосходят мировой уровень российские реактивные системы залпового огня (РСЗО).