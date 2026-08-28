Один из крупнейших украинских ликеро-водочных заводов компании Global Spirits сгорел дотла. Об этом сообщают в пятницу, 28 августа, местные средства массовой информации.

Как пишут украинские издания, ссылаясь на заявление Global Spirits, по заводу на подконтрольной Киеву территории Запорожской области пришлось четыре удара российских бойцов. Предприятие горело не менее трех часов и не подлежит восстановлению.

Производитель "Хортицы", "Мороши", "Первака", "Медовой" и прочих марок крепкого спиртного не только не сможет возобновить на этом предприятии выпуск алкоголя — он еще и потерял до четырех миллионов бутылок готовой продукции.

ВС России косвенно поспособствовали трезвому образу жизни украинских военных. Источник в российских силовых структурах ранее рассказал, что Михаил Драпатый не смог справиться с алкоголизмом подчиненных, когда командовал оперативно-стратегической группировкой украинских войск "Хортица". Местные жители наперебой жаловались во все инстанции на неспособность генерала Драпатого контролировать войска.

Между тем бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил, что страну ожидают очень непростые времена с точки зрения обычной бытовой жизни. По словам политика, из-за ударов ВС России по украинским портам и прекращения захода судов в порты Одессы, Черноморска и Южного начнутся перебои с самым необходимым, включая продовольствие.