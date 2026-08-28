Россия никогда не закрывала двери перед артистами и не намерена это делать в будущем. Об этом заявила в пятницу, 28 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Чиновница высказалась о шумихе вокруг концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге.

Как подчеркнула Захарова, "наши двери закрыты только для тех, кто исповедует нацистскую или неонацистскую, националистическую идеологию, соответственно нарушая и наши законы и законы, связанные с международно-правовыми основами" (цитаты по ТАСС).

Прежде официальные лица отказывались от комментариев относительно концерта Канье Уэста в России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснял, что "это не наша тематика, это же не "Москонцерт" — это администрация президента". Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский отказался отвечать на вопросы о том, следит ли Смольный за ситуацией с выступлением рэпера.

При этом руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин называл недопустимой ситуацию, когда "какой-то американец, кладет себе в карман миллиард чужих денег и уезжает в другую страну, где платит налоги, а на эти суммы поставляют оружие киевскому режиму, чтобы убивать пацанов". Общественник требовал отменить концерт Уэста, равно как и "проверять тех, кто в этом принимает активное участие, кто сюда тащит этого фаната Гитлера, который выведет из страны миллиарды рублей".