Погодные аномалии вместо бабьего лета пообещали москвичам в сентябре

Обильные дожди вместо бабьего лета ожидают Москву и регионы Центральной России в сентябре. Такой неутешительный прогноз озвучил в пятницу, 28 августа, климатолог Михаил Семенов.

Как заявил эксперт в комментарии News.ru, метеорологи не исключают усиления Эль-Ниньо — природного явления, при котором вода в экваториальной части Тихого океана становится намного теплее обычного. Это ведет к изменению воздушных потоков, провоцирует жару, засуху или сильные дожди.

Эль-Ниньо влияет на погоду и в России, поэтому нельзя исключать сценарий, при котором вместо "бархатного сезона" и бабьего лета жителей центральной полосы нашей страны будут ждать аномальные природные явления, подчеркнул Семенов.

Ранее эксперты предупреждали, что осень 2026 года может оказаться для россиян одной из самых непредсказуемых за последние десятилетия. Из-за резкого потепления воды в Атлантическом океане в сочетании с остаточным влиянием тихоокеанских муссонов холодные арктические воздушные массы раньше обычного начинают смещаться на юг, где сталкиваются с теплыми воздушными потоками.

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что климатические изменения и вызванные ими аномальные погодные явления в разных частях света напоминают девять кругов ада из "Божественной комедии" Данте.