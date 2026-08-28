Путин: Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны

Владимир Путин 28 августа выступил на форуме "Сильные идеи для нового времени" в Нижнем Новгороде.
Президент заявил, что Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны. И важен вклад каждого россиянина в общую победу.
Как отметил глава государства, российские ученые и инженеры всегда умели мыслить нестандартно.
"Нам нужно сделать так, чтобы вся страна гордилась и пользовалась нашими продуктами, созданными в России", - подчеркнул Путин.
Отечественные разработки, добавил российский лидер, должны становиться массовыми и востребованными.
Ранее президент подписал указ о мерах безопасности на объектах критической инфраструктуры. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".