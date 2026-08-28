На улицах Сеуты продолжают нелегально жить около 10 тысяч мигрантов

На мотив русской "калинки-малинки" толпа скандирует о том, что они - испанцы. Кричалка популярна на Пиренеях среди футбольных фанатов. Теперь вот она вышла и за пределы стадионов. Люди надеются хотя бы так донести до властей свое недовольство ситуацией. Толпа возмущенных даже прервала прямой эфир местной корреспондентки, вбежав в кадр и оскорбляя премьер-министра.

Каждый день в Сеуте - массовые митинги. Люди жалуются, что с наплывом мигрантов они перестали чувствовать себя в безопасности. Взрослые стараются не отпускать детей в школу одних. Сами перестали гулять вечером. В десять раз увеличилось количество звонков в экстренные службы, участились грабежи и разбойные нападения.

Испанские СМИ пишут, что на улицах анклава продолжают нелегально жить около 10 тысяч мигрантов. Палатки они разбили прямо на местном пляже. Сюда же "Красный крест" привозит им еду и лекарства. Жители Сеуты попытались разрушить самодельный лагерь самостоятельно, но вмешалась полиция.

Испанское правительство призывает население к спокойствию, заверяя, что восстановит порядок в кратчайшие сроки. Впрочем, население в эти обещания не верит. Показательным для местных стал тот факт, что на пике кризиса федеральные власти в полном составе ушли в отпуск - впервые за всю историю. Глава правительства Педро Санчес от своих подчиненных решил не отставать - провел на каникулах 27 дней. Журналисты подсчитали, что дольше него отдыхал лишь Фелипе Гонсалес в 1994 году.

Совещание правительства премьер созвал лишь в начале этой недели - спустя три недели после прорыва границы. Издание ABC пишет: миграционного кризиса можно было избежать, так как разведка предупреждала, что 180 тысяч человек готовы штурмовать Сеуту. Власти заявляют - большинство уже депортированы, но, судя по кадрам в соцсетях, каждый день на лодках к побережью приплывают новые группы.