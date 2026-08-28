Актриса Дарья Мороз назвала свое любимое место в Москве

Актриса Дарья Мороз в ответ на вопрос aif.ru во время Третьей Московской международной недели кино заявила, что у нее множество любимых мест в Москве.

"Но то, во что я влюбилась в последние годы - это "Зарядье", парк несусветной красоты. Но Москва в целом стала такая зеленая, появилось огромное количество прогулочных зон и зон отдыха для людей. И это очень круто. Я рада", - добавила она.

Также актриса отметила кинопарк "Москино" - причем как для профессионалов, так и для просто интересующихся этой сферой искусства, ведь по кинопарку водят экскурсии.

"Я вообще люблю снимать в Москве, мне кажется, Москва такая красивая", - заключила Мороз.