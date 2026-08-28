Россию не устраивает заморозка конфликта с Украиной по линии соприкосновения, поскольку при таком варианте Европа все равно не признает российский суверенитет над так называемыми новыми регионами. На это указал в пятницу, 28 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как подчеркнул дипломат в интервью телеканалу РБК, Запад "продвигает" идею "остановиться там, где есть линия соприкосновения, перемирие, а никакой не долгосрочный мир".

Однако уже "объявлено громогласно", что после такой приостановки боевых действий ни Украина, ни Европа не признают, что контролируемые Россией территории являются частью нашего государства, в том числе в соответствии с Конституцией, отметил министр.

Также Лавров заявил, что Запад "гордо" предлагает прекратить огонь, чтобы затем добиться возвращения к границам образца 1991 года, а на остающейся под контролем киевского режима территории развернуть международные военные силы под предводительством Великобритании и Франции.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков напомнил, что позиция нашего государства исключает идею заморозки боевых действий по линии соприкосновения с Украиной. Обсуждать этот вариант Москва не намерена.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что любые попытки заморозки украинского конфликта обречены на провал. Дипломат подчеркнул: наше государство не поступится своими интересами.