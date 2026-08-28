Рособрнадзор рассказал об изменениях в заданиях и оценках ЕГЭ-2027

Структура и содержание единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2027 году не изменятся по девяти предметам. Об этом рассказали в пятницу, 28 августа, в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Как уточнило ведомство, корректировок не будет в ЕГЭ по биологии, географии, иностранным языкам, литературе, базовой математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии.

Однако есть и изменения. В частности, максимальный балл за выполнение ЕГЭ-2027 по профильной математике будет увеличен с 32 до 33. Изменения в контрольно-измерительных материалах к этому экзамену отражают усиление акцента на подготовку инженерных кадров.

Наряду с этим поменяется тематика трех заданий в ЕГЭ-2027 по информатике и будет упрощена структура записи ответа на одно задание высокого уровня сложности.

В экзамене по истории общее количество заданий будет увеличено с 21 до 22 — добавится задание на работу с историческим источником, нацеленное на проверку знаний по всеобщей истории. Максимальный первичный балл за ЕГЭ по истории повысят с 42 до 43, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заверил, что содержание экзаменов в рамках итоговой аттестации девяти- и одиннадцатиклассников в 2027 году будет соответствовать стандарту и федеральной образовательной программе, а "каких-то кардинальных изменений" в государственной итоговой аттестации не предвидится.

Между тем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко признала, что формат ЕГЭ нуждается в усовершенствовании. Политик отмечала, что при поступлении в высшие учебные заведения хорошо бы учитывать средний балл школьного аттестата, а не только результаты ЕГЭ, которые в определенной степени могут быть лотереей и зависеть, в частности, от волнения на экзамене.