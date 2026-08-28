Медведев сделал заявление о мобилизации в России: патриотов много

Никаких планов по мобилизации в нашей стране нет. С таким заявлением выступил в пятницу, 28 августа, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Выступая на Фестивале новых медиа, видео с которого опубликовано в MAX-канале политика, Медведев подчеркнул: "Нам вполне достаточно тех наших ребят, которых воюют, подписав контракт".

Как напомнил зампред Совбеза, контрактники отправились решать задачи спецоперации "добровольно, исходя из патриотических убеждений", и "делают это осознанно".

На контрасте с этим Медведев привел картину насильственной мобилизации на Украине, где "несчастных запихивают в автобусы, бьют мордой об землю". Киевскому режиму ничего не остается, как запускать эту тему в информационный оборот, чтобы "получать дивиденды".

Ранее Медведев подчеркивал, что враги пытаются дестабилизировать российское общество, распространяя фейки о том, что в России якобы планируется мобилизация. Об этом политик объявил на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности по комплектованию Вооруженных сил России военнослужащими по контракту.

В Кремле отмечали, что утки про якобы новую мобилизацию в России вбрасывают украинские власти в попытках "идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране".